Osmangazi Köprüsü için 1.8 milyar liralık ‘garanti geçiş’ ödemesi

‘Yap-işlet-devret’ modeliyle yapılan Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nu işleten şirkete yılın ilk altı ayı için 1.8 milyar lira ödendi.

Fotoğraf: DHA

Temmuz 2016’da açılan Osmangazi Köprüsü’ne yıllık 14.6 milyon araç geçiş garantisi verilmişti. Yıllık araç sayısı bunun altında kalması halinde Hazine’den işletmeci Otoyol Yatırım A.Ş.’ye ödeme yapılıyor.

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Habertürk’ten Olcay Akdilek’in haberine göre, Hazine 2020’nin ilk altı ayında taahhüt edilen kadar araç geçmemesi nedeniyle şirkete 29 Eylül’de ödeme yaptı.

Haberde, şirkete ödenen miktarın 1.75-1.8 milyar lira aralığında olduğu belirtildi. Şirkete, 2020’nin ikinci altı ayında da yeterli sayıda araç geçmemesi halinde yapılacak ödemenin Mart 2021’de gerçekleşeceği ifade edildi.