Osman Şenher: Galatasaray geleceği olmayan bir takım görüntüsü veriyor

Pandemi öncesindeki o mükemmel Galatasaray’a ne oldu? Birkaç futbolcu sıkıntı yaşayabilir ama bütün takım mı bu kadar etkilenir, anlayamadım. Hiç kimse kusura bakmasın, Belhanda da, Seri de dahil bu kadroya baktığınız zaman geleceği olmayan bir takım görüntüsü veriyor. Fatih Terim’in gerçekten işi çok zor.

Düşünebiliyor musunuz, Marcao topu taca atıyor, sonra topu eline alıyor, sahanın içine girip yürüyor. O sırada maç başlıyor ve Brezilyalı futbolcu kart görüyor. Bu kadar mı kopuk oyundan? Veya bir sorunu mu var? Ömer Bayram’ın bir topu direkten döndü, buna itirazım yok. Peki maçın genelinde Ömer ne yaptı? Takımına ne katkı verebildi? Aynı sözlerim Emre Akbaba için de geçerli.

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Osman Şenher’in yazısı