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Yaramazlara biraz batar!

Osman Şenher: Emre Mor’un tribünde özel izleyicisi olur

Galatasaray Emre Mor’u transfer ederek çok yetenekli bir futbolcuyu kadrosuna kattı. Birçok kişinin kafasında soru işareti olacak. Emre sorunlu, gittiği kulüplerde başarılı olamıyor, bulunduğu ortamlara uyum sağlayamıyor diyecekler. Ama bunun hiçbir önemi yok. Yetenekli mi, yetenekli. Yürür gibi adam geçiyor, çabuk, süratli, iyi şutlar çekiyor. Bu becerilerini Fatih Terim gibi bir hoca mutlaka ortaya koyduracak. 

Şu an dip yapmış durumda. Düşünebiliyor musunuz Dortmund’a 10 milyon euroya, Celta Vigo’ya 13 milyon euroya transfer oldu. Ve bu iki takımda da başarılı olamadı. Hatta İspanyol ekibi bu sene kadrosunda düşünmedi bile. Emre de kurtuluş olarak futbola dönmek için Fatih Terim’i seçti. Çok değil 1-2 ay sonra inanın tribünlerde özel taraftarı olacak.

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Osman Şenher’in yazısı

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