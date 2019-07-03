Osman Öcalan, Emniyet’in ‘arananlar listesi’nde yok, kırmızı bülten ise muğlak

KEMAL GÖKTAŞ

İktidar, 23 Haziran seçimlerinden önce HDP ve Kürt oylarının ‘millet ittifakı’ adayı Ekrem İmamoğlu’na gitmesini engellemek için çok tartışmalı iki hamle yapmıştı.

İlk önce Tunceli Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, İmralı’ya götürülerek Abdullah Öcalan’la görüştürüldü ve Öcalan’ın HDP’ye 23 Haziran İBB seçimlerinde tarafsız kalma çağrısı yaptığı ileri sürülen bir mektubu kamuoyuyla paylaşmasına ‘izin verildi.’

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Ardından iktidarın ikinci Öcalan hamlesi geldi. Abdullah Öcalan’ın 2003 yılında PKK’dan ayrılıp Süleymaniye’ye bağlı Köysancak kasabasına yerleşen kardeşi Osman Öcalan, seçimden bir gün önce Kürtçe yayın yapan TRT 6 (Kurdi) ekranına çıkarıldı. Öcalan, “Ekrem İmamoğlu ciddi bir mesaj vermedi Kürtler için. Elinden geldiğince Kürtlerden kaçtı ve kendini onlardan bağımsız tutmaya çalıştı. Kürtler için CHP’nin hiçbir projesi yoktur” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan’ın TRT Kurdi’ye çıkması’ sorusunu yanıtlarken “Doğrusu ben Osman Öcalan’ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum. Ancak TRT’ye müracaat etmiş ve TRT Kurdi de böyle bir program yapmışsa bunu da TRT’deki arkadaşlarımız bilirler” dedi.

Dört yıl önceki haber: Bakanlık harekete geçti

Cumhurbaşkanının kırmızı bülten sorusuna “Bilmiyorum” yanıtı vermesi ilginçti, çünkü kamuoyu Osman Öcalan hakkında kırmızı bültenle arama kararı olduğu konusunda hemfikirdi.

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Oysa, Osman Öcalan hakkında kırmızı bülten çıkarıldığına dair bilgiler, Sabah gazetesinde dört yıl önce, 15 Mart 2015 tarihli bir habere dayanıyor. ‘Osman Öcalan’a kırmızı bülten’ başlıklı haberde, “Adalet Bakanlığı PKK’dan 12 yıl önce ayrılıp Kuzey Irak’a yerleşen örgütün önde gelen isimlerinden Osman Öcalan hakkında kırmızı bülten çıkarılması ve iadesi için harekete geçti” deniliyordu. Yani aslında haberde Osman Öcalan’a kırmızı bülten çıkarıldığı değil, bu yönde başlayan girişimler olduğu belirtiliyordu.

Haberde şu ifadeler yer alıyordu: “Bakanlık bünyesindeki Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na gizli bir yazı gönderip Öcalan’ın,1986-2003 arasında gerçekleşen silahlı terör saldırılarından sorumlu olduğunu hatırlatarak, hakkında iade talepnamesi düzenlenmesini, ayrıca kırmızı bülten hazırlanıp yakalandığında iade edilmesi için gerekli evrakların hazırlanması istendi. Diyarbakır Başsavcılığı ise 8 ayrı suçtan ötürü yakalama emri ve daimi arama kararı bulunan, gıyabi tutuklu olarak aranan Osman Öcalan hakkında kırmızı bülten formu ile birlikte 5 sayfalık iade talepnamesini hazırlayıp Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne gönderdi.”

Kırmızı bülten bilgisi yok

Bu aşamadan sonra Osman Öcalan hakkında kırmızı bülten çıkarıldığına dair bir bilgi bulunmuyor.

Interpol’ün internet sitesinde hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılanlar arasında da Osman Öcalan yer almıyor. Ancak sitede ‘aranan kişiler’ başlığı altında listelenen isimler arasında Osman Öcalan’ın isminin yer almaması hakkında kırmızı bülten olmadığı anlamına gelmiyor, çünkü Interpol, 50 bini aşkın aranan kişiden sadece 7 bin 14’üne internet sitesinde yer veriyor.

Emniyet’in arananlar listelerinde yok

Asıl ilginç olan Osman Öcalan, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün aranan teröristler listesinde de yer almıyor.

Terörle daha etkin mücadele etme gerekçesiyle ‘Terörle Mücadele Kanunu’ kapsamına giren suçların faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara ödül veriliyor. Ödüller için beş ayrı renk kategorisi belirlendi. Örgüt yöneticileri kırmızı renk kategorisinde 4 milyon lira, mavi listedekiler 1.5 milyon lira, yeşil listedekiler 1 milyon lira, turuncu listedekiler 600 bin lira, gri listedekiler 300 bin lira ödülle aranıyor.

Yakalanmalarını sağlayanlara para ödülü verilen bu listelerdeki isimler arasında Osman Öcalan’ın isminin yer almaması oldukça dikkat çekici. Çünkü yine Sabah’ın haberine göre, bir dönem PKK’nın yönetici kadroları arasında yer alan Osman Öcalan hakkında sekiz ayrı suçtan ötürü yakalama emri ve daimi arama kararı bulunuyor.

Son olarak geçen yıl terör suçlarından arananların yer aldığı kırmızı listeye 44, mavi listeye 26, yeşil listeye 34, turuncu listeye 37, gri listeye 89 yeni isim eklenmişti. 4 milyon lira ödüllü kırmızı listeye eklenenler arasında terör örgütü PYD’nin eski lideri Salih Müslim ile Suriye rejiminin yanında muhaliflere karşı savaşan Mihraç Ural da yer almıştı.

Kırmızı bülten sorusuna yanıt yok

Osman Öcalan hakkında kırmızı bülten olup olmadığı ve hakkındaki arama-yakalama kararlarının detaylarıyla ilgili yetkililerin bilgi vermemesi ise durumu daha da dikkat çekici hale getiriyor.

Diken’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Doğrusu ben Osman Öcalan’ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum” demesinden sonra Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’na bir hafta önce hem telefon hem de elektronik posta yoluyla 27 Mayıs Perşembe günü yönelttiği sorulara henüz bir yanıt verilmedi.

Bütün bu bilgiler bir araya getirildiğinde Osman Öcalan hakkında kırmızı bülten olup olmadığı sorusu muğlaklığını koruyor ancak Emniyet’in aranan teröristler listesinde olmaması devletin Osman Öcalan’ı yakalamak gibi bir önceliğinin olmadığını gösteriyor.