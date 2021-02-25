Osman Müftüoğu: Covid’siz günler hakikaten yakın mı?

Doğal olarak da bu sevindirici haberler hepimizin aklına “Covid’siz günler yakın mı? Covid’siz bir dünya mümkün mü?” sorularını getirdi. Peki, gerçek ne? Covid’siz günler hakikaten yakın mı ve sonrasında Covid’siz dünya mümkün mü? Eldeki verilere ve gelişmelere bakılırsa bu soruya en azından şimdilik güçlü bir “Evet” yanıtı vermek çok iddialı olur. Nedeni şu…

An itibarıyla durumumuz özetle şudur: Aşılama sayısı ve hızında fena gitmiyoruz. Daha iyisi olabilir miydi? Evet, tabii ki olabilirdi. Daha çok ve farklı tipte aşıyı daha çok insanımıza uygulamamız mümkündü. İsrail, İngiltere, Amerika ve daha birçok ülke aşılama konusunda bizden daha iyi durumda. Ama yine de imkânlarımız göz önüne alındığında fena değiliz. Salgını kontrolde de şimdilik fena gitmiyoruz. İstisnalar dışında tedbirlere uyum ülke genelinde iyi durumda. Ama özellikle Karadeniz bölgesi için yeni tedbirler, stratejiler gerekiyor.

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Osman Müftüoğlu’nun yazısı