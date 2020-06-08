Osman Müftüoğlu: Yaşlılar da devlet de haklı

Biliyorum, bu satırlara göz atmadan, daha başlığı okur okumaz, eğer 65 yaş üzeri iseniz “Bu işin aması maması yok Osman Hoca, yetti artık!” diye celalleneceksiniz. Net, açık ve kalpten söylüyorum: HAKLISINIZ! Ama yine net ve açık bir yürekle ifade edeyim ki yasağın (sokağa çıkma yasağının) beklediğinizden daha uzun sürmesinin sebebi devletin ve uzmanların (Bilim Kurulu’nun) elindeki bilimsel verilerdir.

O veriler diyor ki: Salgının başından beri en çok can kaybını, yaşı 65’in üzerinde olanlar verdi.

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O veriler diyor ki: Son 1 ayda ölen vatandaşlarımızın yaş ortalaması 74.6’dır.

Yine o veriler diyor ki: Türkiye’deki COVID-19’a bağlı ölümlerin yüzde 93’ünü de yine 65 yaş üstü vatandaşlarımız oluşturuyor. Kısacası ne işin sorumlusu uzmanların ne de devletin amacı asla sizi üzmek değil, tam tersine ‘KORUMAK!’

Osman Müftüoğlu’nun yazısı