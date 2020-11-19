Osman Müftüoğlu: Virüsün etkisini kaybedip defolup gitmesini hasretle bekledik; asıl mutasyon bizde oldu

Virüsün mutasyon geçirmesini, etkisini kaybedip defolup gitmesini hepimiz hasretle bekledik. Ama süreç maalesef beklediğimiz gibi neticelenmedi. Virüs mutasyonu tersine “daha hızlı ve etkin bir bulaşma gücü kazanmak” yönünde geliştirdi. Bana sorarsanız asıl mutasyon ise bizde oldu: Salgının başlangıcında sahip olduğumuz “dikkat, hassasiyet, birliktelik, güven, güvenilirlik ve daha pek çok alandaki kişisel ve toplumsal yeteneklerimizi” yeni mutasyonlarla birer birer kaybettik.
SON HABERLER
Erdoğan: Yüksek faizin nelere mal olduğu ortada
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yarınki Merkez Bankası toplantısından bir gün önce yüksek faizle ilgili olumsuz görüşünü bir kez daha dile getirdi: “Yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizle yatırım yapabilir miyiz? İstihdam yaratabilir miyiz? Mümkün değil.”
Pfizer-BioNTech aşısından yeni sonuç: Yüzde 95 koruyor, 65 yaş üstünde de etkili
Pfizer, BioNTech işbirliğiyle geliştirdiği ‘corona’ aşısı denemesinin geç aşama nihai sonuçlarının yüzde 95 oranında etkili olduğunu gösterdiğini açıkladı.
Rektör: Muhittin Böcek, bir hafta 10 gün içinde taburcu olabilir
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Covid-19 tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in bir hafta 10 gün içinde taburcu edilebileceğini ifade etti.
Tecavüzle suçlanan profesör davasında ‘sperm örneği’ delili ‘kayboldu’
Ankara’da, Prof. Dr. Hasan Bilgili’nin, sahibi olduğu hayvan hastanesinde çalışan veteriner hekim Ç.B.’ye (23) tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada ‘sperm örneği’ delilinin ‘kaybolduğu’ ortaya çıktı.
Duygu Delen’in ölümü: İlk duruşmada bilirkişi raporu istendi
Gaziantep’te, 17 yaşındaki Duygu Delen’in ölümüyle ilgili hakkında dava açılan tutuklu sanık Mehmet K.’nın yargılanmasına başlandı. Bilirkişi raporu ve sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor hazırlanmasını isteyen mahkeme heyeti bir sonraki duruşma tarihini 17 Şubat olarak belirledi.