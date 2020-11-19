Diken

Yaramazlara biraz batar!

Osman Müftüoğlu: Virüsün etkisini kaybedip defolup gitmesini hasretle bekledik; asıl mutasyon bizde oldu

Virüsün mutasyon geçirmesini, etkisini kaybedip defolup gitmesini hepimiz hasretle bekledik. Ama süreç maalesef beklediğimiz gibi neticelenmedi. Virüs mutasyonu tersine “daha hızlı ve etkin bir bulaşma gücü kazanmak” yönünde geliştirdi. Bana sorarsanız asıl mutasyon ise bizde oldu: Salgının başlangıcında sahip olduğumuz “dikkat, hassasiyet, birliktelik, güven, güvenilirlik ve daha pek çok alandaki kişisel ve toplumsal yeteneklerimizi” yeni mutasyonlarla birer birer kaybettik.

Osman Müftüoğlu’nun yazısı

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