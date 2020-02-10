Osman Müftüoğlu: Virüsün adının o pek korktuğumuz koronavirüsler olması fark etmiyor, korunmada en etkili yöntem el temizliği

VİRÜSÜN adının soğuk algınlığı nedeni rhinovirüsler, grip sebebi influenzalar veya o pek korktuğumuz koronavirüsler olması fark etmiyor. Uzmanlara göre korunmada en etkili yöntemler sıralamasında “el temizliği”, yani “elleri düzenli olarak bol sabunlu su ile iyice ve 20-30 saniye süreyle yıkamak” birinciliği kimseciklere kaptırmıyor.

Lütfen, özellikle kuşkulu kişilerle el sıkışarak selamlaşmayın ve şüpheli her teması takiben ellerinizi süratle yıkamayı unutmayın. Prensip olarak da ellerinizin burun ve ağız bölgesi ile temasını olabildiğince sınırlayın.

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Osman Müftüoğlu’nun yazısı