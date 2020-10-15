Osman Müftüoğlu: Virüsten aylar önce kurtulan bazı kişilerde bile zamanla beyin sisi sorunu gelişebilir

KORONAVİRÜSTEN aylar önce kurtulan bazı kişilerde bile zamanla beyin sisi sorununun gelişebileceği artık inkâr edilemez bir gerçek. Beyin sisi belirtilerinin bazı hastalarda hastalığın başlangıcından 2 hafta sonra ortaya çıkabileceği de bilinmeli. COVID-19’da iyileşmeyi takiben baş ağrıları, odaklanma ve konsantrasyon sorunları, unutkanlık, duyguları kontrol etmede güçlük, aşırı öfke tepkileri veya farklı depresif ruhsal değişimler, ilerleyici bir yorgunluk ve halsizlik hali, kafa karışıklığı ve benzeri sorunlar yaşayanların, problemlerinin geçici olduğunu düşünmek yerine vakit geçirmeden bir nöroloji uzmanından yardım istemeleri gerekiyor.

Osman Müftüoğlu’nun yazısı