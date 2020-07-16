Osman Müftüoğlu: Virüse karşı bağışıklığın sadece antikorlarla temin edilebileceğini düşünmek yanlış

Uzmanların ortak beklentisi şu: Bu viral enfeksiyon da tıpkı soğuk algınlığı ve grip gibi maksimum 3-5 aylık bir bağışıklığı garanti edebilecek gibi görünüyor. İnşallah daha uzun bir bağışıklık söz konusu olur ama genel kanaat ve beklenti bu yönde. Enfeksiyonu geçirenlerin kazandığı antikorların hızla kaybolmasına gelince… O konuda da daha fazla araştırmaya ihtiyacımız var.

Önemli bir ayrıntı da şu: Virüse karşı kazanılan bağışıklığın, sadece antikorlarla temin edilebileceğini düşünmek yanlış bir yaklaşım. T lenfositlerin, yani bağışıklık sistemimizin savaşçı hücrelerinin, virüse karşı kazandığı bağışıklık yeteneğini de küçümsemememiz lazım. Yakın tarihlerde yayımlanan pek çok çalışma, T lenfositleriyle elde edilen bu hücresel bağışıklığın da en az antikorlarla kazanılan bağışıklık kadar önemli olabileceğini gösterdi.

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Osman Müftüoğlu’nun yazısı