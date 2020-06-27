Osman Müftüoğlu: Vaka sayısı 500’ün altına inmeli, yoğun bakımlar tenhalaşmalıydı

Beklentimiz gerçekleşseydi, bugünlerde günlük vaka sayısı 500’ün altına inmeli, yoğun bakımlar iyice tenhalaşmalıydı. Ne var ki ülke genelinden gelen haberler, salgınla maçın ikinci yarısına iyi başlamadığımızı gösteriyor. Bu olumsuz başlangıç için de pek çok faktör öne sürülüyor. O faktörleri hepimiz biliyoruz, yeniden saymaya gerek yok. Şimdi yapılması gereken şu: Bana sorarsanız yeni bir derlenip toparlanma çalışması içine girmenin zamanıdır. Problemi masaya yatırıp yeni ve etkili çözüm önerileri oluşturmamız lazım. Tabii bu arada da bu işleri yaparken enseyi karartmamak ilk şart.

Osman Müftüoğlu’nun yazısı