Osman Müftüoğlu: Uzmanlar dip dalga için ekim ayını işaret ediyor

Rakamlara bakan her uzman da doğal olarak ‘2. dalga’ değilse bile bir ‘dip dalga ihtimali’nin sancısını yüreğinde hissediyor. Konuştuğum uzmanların çoğu muhtemel bir dip dalga için de ‘ekim ayı’nı işaret ediyor. Peki nasıl önlenebilir o muhtemel dip dalga? Ne yapmamız lazım?

Bayram keyfinizi kaçırmak istemem ama yapmamız gereken ilk şeyin ‘toplu kutlamalar’dan kaçınmak, en azından kutlamaların dozunu ve süresini düşürmek olduğu kesindir. Ve bu bayram da bir dip dalga hazırlayıcısı olma ihtimali nedeniyle bizim için son derece önemlidir. Yapacağımız şey net ve açık, bayramımızı coşkuyla kutlayacağız. Keyfini, neşesini, huzurunu yüreklerimizde hissedeceğiz. Ama yapabileceğimiz bazı basit yanlışların bile bir dip dalga tetikçisi olabileceğini unutmayacağız.

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Osman Müftüoğlu’nun yazısı