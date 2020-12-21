Osman Müftüoğlu: ‘Uzamış Covid’ erkeklerden ziyade kadınlarda karşılaştığımız bir problem

COVID-19’u geçirdikten bir süre sonra ‘ağır yorgunluk ve bitkinlik hali/kronik halsizlik, kafa karışıklığı, unutkanlık, odaklanma sorunu, uyuklama eğilimi, depresif ruh hali/sisli beyin, kalp çarpıntıları, göğüs ağrısı, ritim bozuklukları, uykusuzluk, kas ve eklem ağrıları’ gibi belirtilerle ortaya çıkan ‘LONG COVID SENDROMU‘ sorununu önümüzdeki günlerde ben de daha sık gündeme getireceğim. Elimizdeki mevut bilgilere bakılırsa ‘Long COVID/Uzamış COVID’ yaşlılardan çok gençlerde, erkeklerden ziyade kadınlarda karşılaştığımız bir problem. Ve yine anlaşılan o ki sorunun neden uzayıp gittiği, neden diğer enfeksiyonlar gibi sonlanıp bitmediği henüz meçhul. Bilinenler şunlar: Yeni koronavirüs ACE2 reseptörleri bulunan her organa ulaşabiliyor. Ve o organda/dokuda hastalığa yol açabiliyor. Ayrıca, sürece ‘otoimmün bağışıklık‘ meselesi de karıştığında bağışıklık sistemi kendi dokularına saldırıp yeni ve farklı hasarlara sebep olabiliyor.
SON HABERLER
Mahkeme, Adnancıların cinsel istismar sistemini ‘çizgi roman’ yaptırmış
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, ‘Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’nün Cinsel İstismar Sistemi’ni 108 sayfalık ‘çizgi roman’a dönüştürmüş.
TESK: Elektrik, su ve doğalgaz faturaları altı ay vergiden muaf tutulsun
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elektrik, su ve doğal gaz faturalarına uygulanan vergilerden altı ay vazgeçilmesini talep etti.
CHP’den iktidara: 150 milyon doz aşıyı temin edin, eşit dağıtın, şeffaf olun
CHP Kovid-19 Danışma Kurulu, Türkiye’nin en az 150 milyon doz aşıya ihtiyacı olduğuna dair uzman görüşüne atıfta bulunarak iktidara, vakit kaybetmeden gerekli sayıyı temin etme, eşit dağıtma ve bilimsel değerlendirmede şeffaf olma çağrısı yaptı.
Gaziantep’te hastane yoğun bakımında yangın: Can kaybı 11’e yükseldi
Gaziantep’te, özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangın sonrasında hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi.
‘Corona’yı atlatan doktor: İnsanlar virüsü kendisine yakıştıramıyor
Şanlıurfa’da Covid-19’la mücadele ederken hastalığa yakalanan ve tedavi sürecinin ardından iyileşen Harran Üniversitesi (HRÜ) Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Salih Aydın, hastaneye yatanların çoğunun kendisine virüsü yakıştıramayanlar olduğunu söyledi.