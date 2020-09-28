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Yaramazlara biraz batar!

Osman Müftüoğlu: Uçak yolculuklarında maliyetleri 40-50 lira olan hızlı testler devreye sokulmalı

Hızlı testler çok kısa süre içerisinde yüzde 90’ın üzerinde doğrulukla COVID-19 tanısı koyabilen virüs tarama (PCR) testleridir. Roche ve Abbott gibi şirketler bu testleri çoktan geliştirdiler. Hızlı testlerde güvenlik sınırlarını maksimuma çıkarmayı başarabilen daha pek çok uluslararası firma var. Uçak yolculuklarını daha güvenli hale getirebilmek için ortalama maliyetleri sadece 40-50 TL civarında olan bu testler de devreye sokulabilir. Sokulmalı da. Zira bu basit ama güvenli testler neredeyse 10-15 dakikada bir yolcunun virüsü taşıyıp taşımadığını uçağa binmeden belirleyebiliyor. Eğer bu testler hemen her yolcuya istisnasız uygulanabilirse, uçak yolculuklarının daha güvenli hale gelebileceği düşüncesindeyim. Hatırlatayım: Alman havayolu şirketi Lufthansa yetkilileri uluslararası uçuşlarında böyle bir uygulamayı başlatmak üzere olduklarını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Bana göre THY de bir an önce harekete geçmeli.

Osman Müftüoğlu’nun yazısı

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