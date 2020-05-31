Osman Müftüoğlu: Testlerin sayısı artmalı, protokolü değişmeli

Bir an önce harekete geçilmesi gereken bir konuyu yeniden gündeme getirmek isterim: Eğer yeni vaka sayılarını daha kısa zamanda azaltmayı, 1000’li rakamları devirip 500’lü rakamların altına inmeyi istiyorsak, ‘sessiz/hayalet taşıyıcılar’ı hızla belirlememiz ve izole etmemiz lazım.

Bunun yolu da daha çok ‘PCR testi’ yapmaktan geçiyor. Ne var ki bir ara 50 binli rakamları zorlayan günlük test sayımız, artacağı yerde giderek azalıyor. Son günlerde sürekli neredeyse 30 bin rakamının altında.

Reklam

Kanaatimce test protokollerinin bir an önce değiştirilmesi, test planlamalarında yeni bir aşamaya geçilmesi lazım.

Osman Müftüoğlu’nun yazısı