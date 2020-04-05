Osman Müftüoğlu: Sosyal mesafenizi de bir metreden iki metreye çıkarın

Mikrop yüklü bu mikrodamlalar öksürük ve hapşırıkla saniyede 50 metre gibi müthiş bir hızla ağızdan çıkarken, yüksek sesle konuşmada hız saniyede 1 metreye düşüyor. Kısacası öksürme ve hapşırmanın adeta bir ‘FÜZE RAMPASI’ etkisi var.

Bu bilgilerin çıkarımına gelince kimin ne zaman öksüreceği ve hapşıracağı kısık ya da yüksek sesle konuşup konuşmayacağı ve bu esnada koronavirüs taşıyıcısı ya da COVID-19 hastası olup olmadığı önceden bilinemeyeceğine göre gelin beni dinleyin maskenizi mutlaka takın ve sosyal mesafenizi de bir metreden iki metreye çıkarın.

Reklam

Osman Müftüoğlu’nun yazısı