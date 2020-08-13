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Yaramazlara biraz batar!

Osman Müftüoğlu: Rusya’nın aşısını şüpheler ortadan kalkmadan yaptırmam

RUS yetkililer, hem de birinci ağızdan, Başkan Putin tarafından COVID-19’u önleyebilecek etkili bir aşıyı bulduklarını açıkladılar. Ne var ki ben dahil pek çok uzman da bu aşının bırakalım etkili olup olmayacağını, zarar verip vermeyeceği konusunda bile net ve açık bir güvence, olumlu bir kanaat yok. İşte bu nedenle yanıtım, “Ben o aşıyı şüpheler ortadan kalkmadan yaptırmam” şeklinde olacaktır.

Osman Müftüoğlu’nun yazısı

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