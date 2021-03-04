Osman Müftüoğlu: ‘Renklendirilmiş normalleşme’ pek inandırıcı görünmüyor

Uygulamanın esasında, ‘kademeli esnetme’ yerine ‘renklendirilmiş normalleşme’ diyebileceğimiz farklı bir uygulama var. Enfeksiyon hastalıkları veya halk sağlığı uzmanı olmasam da süreci başından beri dikkatle izleyen, her aşamasında ilgili hocalarla yoğun bilgi alışverişinde bulunan 40 yıllık bir ‘hekimlik tecrübesi‘yle baktığımda bu yeni uygulamaya katıldığımı, yürekten bir “Evet, doğrusu yapıldı” diyebileceğimi söylemem çok güç. Üstelik itiraf edeyim, benim gibi düşünen uzmanların sayısı da oldukça fazla. Kısacası bu yeni uygulama, bu yeni strateji bu haliyle pek de inandırıcı görünmüyor, güven vermiyor.
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CHP: Boğaziçi eylemlerindeki hak ihlallerinin tespiti için komisyon kurulsun
CHP, Boğaziçi Üniversitesi’ne Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasının ardından başlayan eylemlerde yaşanan gözaltılar, tutuklamalar ve polisin orantısız müdahalesinin araştırılması için Meclis’te alt komisyon kurulmasını önerdi.
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Ziraat batık kredilere ödeme kolaylığı getiriyor
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