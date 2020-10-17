Osman Müftüoğlu: Peşinen ve üzülerek belirtelim; bu kış çok zor geçecek

Daha önce de belirttim, bu virüs de benzerleri gibi en çok ortamdaki virüs yüklü görünmez su damlacıklarının solunmasıyla bulaşıyor.

Bu damlacıklar ise ultraviyole ışığının yoğun olduğu, güneşli ortamlarda, hele hele bir de hava kuru ve sıcaksa daha kısa sürede etkisiz hale geliyor. Ben dahil pek çok uzmanın geçtiğimiz yaza umut bağlamamızın nedeni de zaten bu idi. Ama sıcak yaz ayları bile düşündüğümüz faydaları maalesef getirmedi, getiremedi. Kışa gelince… Peşinen ve üzülerek belirtelim: Bu kış çok zor geçecek.

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Kış boyunca maalesef yukarıda anlattığım durumların tam da tersi gerçekleşecek. Ultraviyoleden faydalanma olasılığımız azalacak. Havalar soğuyacak. Kalabalıklar kapalı ortamlara taşınacak. Netice mi? Durum açık ve net: Neticede de virüs yüklü partiküller havada daha uzun sürede kalacak. Hastalığın solunumla bulaşma ihtimali artacak. Ayrıca kış aylarında kapalı ortamlarda kalma süremizin artması da önemli bir handikap haline gelecek. Bu olumsuz gelişmeler de virüsü daha kolay bulaştıracak. Kışı bekleyen tehlikeler sadece işyerleri, toplu taşıma araçları, okullar için söz konusu da değil. Evlerimiz için de aynı tehlikeler geçerli. Evlerimizde de aynı problemler yaşanacak. Aile içi bulaşmalara bağlı vaka sayıları muhtemelen daha da artacak.

Osman Müftüoğlu’nun yazısı