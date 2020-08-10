Osman Müftüoğlu: Pek çok ülke aşı için pazarlıklara başlamış; biz de aşı siparişi verdik mi?

Farklı birçok ülkede, farklı merkezlerde aşı çalışmaları hızla devam ediyor. Bunlardan bazıları neredeyse mutlu sona ulaşmak üzere. Oxford Üniversitesi Jenner Aşı Enstitüsü bunlardan biri. Bilindiği gibi bu merkez ilaç firması AstraZeneca ile işbirliği yaptı. İngiliz hükümeti tarafından da destekleniyor. Merkezin aşı çalışmalarına en fazla birkaç ay içinde son noktayı koyması bekleniyor. Bu durumda olan başka merkezler de (Örneğin ABD’li Moderna) var. Ama görünen o ki Oxford bir hayli önde.

Geçtiğimiz günlerde Japonya hükümetinin Oxford Üniversitesi’nin üretmeye çalıştığı bu aşıyla ilgili olarak 100 milyon dozluk bir siparişte bulunduğu ve iki tarafın fiyat konusunda anlaşmaya varmak üzere olduğu açıklandı. Anlaşılan o ki pek çok ülke, geliştirilebilecek etkili bir aşının daha şimdiden peşinde. Tedarik için de pazarlıklara çoktan başlamış durumda. Umalım ki aynı çalışmalar bizim Sağlık Bakanlığımız tarafından da yapılıyor olur.

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Osman Müftüoğlu’nun yazısı