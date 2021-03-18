Osman Müftüoğlu: Pandeminin ‘gözden ırak neticeleri’, en az turkuvaz tablodaki rakamlar kadar önemli

Bana sorarsanız gelin, her akşam TV ekranlarındaki o turkuvaz tabloda yer alan rakamlara takılıp kalmayın. Zira o rakamlarda sadece pandeminin ‘görünen yüzü‘ var. Olan biteni daha dikkatli izleyen ve yorumlayan deneyimli pandemi uzmanları için ise ‘derin pandemi‘, yani pandeminin ‘gözden ırak neticeleri‘ de en az turkuvaz tablodaki rakamlar kadar önemli.
SON HABERLER
‘LGBTİ+ bayraklı Kâbe görseli’ davası: Tutuklu iki öğrenciye tahliye
Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan ‘kayyım rektör’ Prof. Dr. Melih Bulu’yu protesto eylemleri kapsamında açılan meydan sergisindeki ‘Şahmeran figürlü LGBTİ+ bayraklı Kâbe görseli’ne ilişkin dava kapsamında bir buçuk aydır tutuklu bulunan öğrenciler Selahattin Can Uğuzeş ve Doğu Demirtaş’ın tahliyesine karar verildi.
Gereği değil sanığın ‘geleceği’ düşünüldü: Festus Okey’i öldüren polise indirimli ceza
Futbolcu olma hayaliyle 2005 yılında İstanbul’a geldikten iki yıl sonra Beyoğlu Polis Merkezi’nde ölen Nijeryalı Festus Okey’e ilişkin 14 yıldır devam eden davada sanık polis Cengiz Yıldız’a önce müebbet hapis cezası verildi, ancak sanığın ‘geleceği’ göz önüne alınarak ceza 16 yıl sekiz aya düşürüldü.
HDP’ye kapatma davası açıldı
Yargıtay başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) dava açtı. İddianame Yüksek Mahkeme’ye gönderildi.
Davutoğlu: Milletvekillerinin haklarını ellerinden almak toplumsal barışı bozar
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Siyasi partileri kapatmak, seçilmiş milletvekillerinin haklarını ellerinden almak Türkiye’nin önünü açmaz; toplumsal barışı bozar” dedi.
FED, politika faizini sabit tuttu
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı.ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı.