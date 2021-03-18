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Yaramazlara biraz batar!

Osman Müftüoğlu: Pandeminin ‘gözden ırak neticeleri’, en az turkuvaz tablodaki rakamlar kadar önemli

Bana sorarsanız gelin, her akşam TV ekranlarındaki o turkuvaz tabloda yer alan rakamlara takılıp kalmayın. Zira o rakamlarda sadece pandeminin ‘görünen yüzü‘ var. Olan biteni daha dikkatli izleyen ve yorumlayan deneyimli pandemi uzmanları için ise ‘derin pandemi‘, yani pandeminin ‘gözden ırak neticeleri‘ de en az turkuvaz tablodaki rakamlar kadar önemli.

Osman Müftüoğlu’nun yazısı

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