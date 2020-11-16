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Yaramazlara biraz batar!

Osman Müftüoğlu: Pandemide muhtemel bir tsunami patlamak üzere

Uzmanların çoğu eğer önlemler bir an önce devreye sokulmazsa son günlerde rakamlarda izlediğimiz korkutucu ve ciddi yükselişin “ani bir tsunamiye” dönüşebileceğini söylüyorlar. Üzülerek belirteyim, “iflah olmaz iyimser” olarak bilinsem de ben de muhtemel bir tsunaminin patlamak üzere olduğu düşüncesindeyim. 

Osman Müftüoğlu’nun yazısı

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