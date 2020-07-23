Osman Müftüoğlu: Pandemi stresinde ‘kırık kalp sendromu’ yaşayanlar arttı

Yeni bir çalışma, Covid-19 salgını sırasında ‘kırık kalp sendromu‘ atağı yaşayanların sayıca arttığını gösterdi.

(…)Kırık kalp sendromu problemine paçasını kaptıran hastalar genelde bir süre sonra iyileşiyor, çoğu süreci başarıyla atlatma şansı buluyor. Uzmanlara göre 2-3, bilemediniz 4-5 hafta sonra kalp kası yaşadığı şoku atlatıp yeniden eski normal performansına geri dönüyor. Bu son araştırmada da muhtemelen böyle olacak. Pandemi stresinde kalbi kırılan pek çok hasta sağlığına yeniden kavuşacak. Özeti şudur: Pandemi esnasında ünlü kalp merkezi Cleveland Klinik Hastanesi’ne (Amerika) beklenenden çok daha fazla kırık kalp sendromlu, yani kalp kası hasarlı (kalbi kırık) hasta yattı. Anlaşılan o ki stres yönetimi pandemi sürecinde de önemli bir ayrıntı.

Reklam

Osman Müftüoğlu’nun yazısı