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Yaramazlara biraz batar!

Osman Müftüoğlu: Okulların açılması lokantaların açılmasından daha öncelikli

Konuştuğum uzmanların çoğu önemli bir başka soruna daha dikkati çekiyor: Onlara göre restoran ve kafelerin zamansız açılması okulların açılmasını da geciktirebilecek bir yanlış olabilir.

Özetle çok ama çok önemli bir tercihle karşı karşıyayız: Açılımdaki önceliğimiz okullar mı, lokantalar mı olmalı? Önce lokantalar mı, yoksa okullar mı açılmalı? Kişisel kanaatim şu: Okulların açılması lokantaların açılmasından daha öncelikli ve önemli bir konudur. Unutmayalım ki ekonomi bugünün, eğitim ise yarının kurtarıcısı ve garanticisidir.

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Osman Müftüoğlu’nun yazısı

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