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Yaramazlara biraz batar!

Osman Müftüoğlu: Ne bu salgın bu baharda bitecek, ne de önümüzdeki yaza maskesiz girilecek

Üzülerek söyleyeyim ne bu salgın bu baharda bitecek, ne de maskeler baharda havaya fırlatılıp önümüzdeki yaza maskesiz girilecek. Peki o zaman bu aşı telaşının sebebi ne? Sebep net ve açık: Salgının kontrolünü sadece umutla beklediğimiz o aşılar başarabilecek. Anlatmak istediğim şey şu: Beklentilerimizi abartmayalım. ‘Aşı geldi, iş bitti‘ yanılgısına düşmeyelim. Bilelim ki aşılama programları her şey yolunda gittiği takdirde tabii ki hastalığı kontrol altına almış olacak. Ama yine bilelim ki pandeminin üstüne kalınca bir çarpı çizmek yıllar süren aşılama programlarıyla ancak başarılır. Özeti şudur: Aşı bilimi bize bir aşının herhangi bir bulaşıcı hastalığı tamamen kontrol altına almasının yıllarca sürebileceğini söylüyor. Evet, aşı bir umut. Evet, aşı bu salgını bahar aylarında bir parça kontrol altına alabilir. Ama unutmayalım ki aşılara rağmen bu iş ilkbahara bitmez, sonbahara bile neticeleneceği bence hâlâ kuşkulu.

Osman Müftüoğlu’nun yazısı

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Koca: Ülkemizde Covid-19’a karşı 16 ayrı aşı çalışması yürütülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aşı çalışmalarında Türkiye’nin ‘birçok gelişmiş ülke gibi kaynaklarını seferber etmiş durumda olduğunu’ ifade etti ve “Bugün ülkemizde Covid-19’a karşı 16 ayrı aşı çalışması yürütülmektedir. Yerli aşı adaylarımız içinde ‘inaktif’, ‘mRNA’, ‘vektör’ ve ‘virüse benzer parçacık’ aşıları bulunuyor” dedi.