Osman Müftüoğlu: Mutasyon meselesi bizi şimdilik ilgilendirmiyor!

Bilindiği gibi geçtiğimiz 2 haftada pandemi gündeminin bir numaralı konusu ‘mutasyon meselesi’idi. Bence gereksiz gürültü koparıldı. Zaten kaygı, telaş içinde olan insanlarımız lüzumsuz yere daha büyük korkulara itildi. Ben baştan beri mutasyon meselesini ciddiye almadım. Bu meselenin ne teşhisi, ne tedaviyi ne de bulaşma hızını etkileyeceğini kabullenmedim. Sevinerek belirteyim, Dr. Fahrettin Koca da hep bu görüşte oldu. Meseleye sükûnetle yaklaştı. Dün yaptığımız görüşmede ise “O mutasyon bizde yok!” cümlesiyle son noktayı koydu. Sağlık Bakanı diyor ki “Mutasyon meselesini zaten büyük bir dikkatle izliyoruz. Geçtiğimiz günlerde havaalanlarından aldığımız virüs örnekleri dahil hiçbir materyalde sözü edilen mutasyona rastlamadık!” Kısacası şu bilgi net ve açık: Mutasyon meselesi bizi şimdilik ilgilendirmiyor!

Osman Müftüoğlu’nun yazısı