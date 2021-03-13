Osman Müftüoğlu: ‘Mutasyon cenneti mi olduk’ sorusunu sormanın zamanı gelmiştir

Günlük vaka sayıları Almanya’da olduğu gibi bizde de bir ‘3. dalga’nın yaklaşmakta olduğuna işaret ediyor. 3 ay önce 5 binlerin altına inme eğilimi gösteren günlük yeni vaka sayıları, daha kademeli normalleşmenin etkileri bile ortaya çıkmadan son günlerde 15 binleri zorluyor. Diğer taraftan ciddi bir ‘mutasyon meselemizin’ olduğu da kesin. Karadeniz’deki ‘kıpkırmızı bölge’nin İngiliz mutasyonunun hâkimiyetine girdiği biliniyordu ama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamaya göre ‘Güney Afrika, Brezilya ve California mutasyonları’ da aramızda kol geziyor. Tek cümleyle özetlemek gerekirse: “Mutasyon cenneti mi olduk?” sorusunu sormanın zamanı gelmiştir.

Osman Müftüoğlu’nun yazısı