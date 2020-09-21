Diken

Yaramazlara biraz batar!

Osman Müftüoğlu: Maske güvenliği konusunda burnumuza pek iyi kokular gelmiyor

Üzülerek belirtelim ki konu maske güvenliği olduğunda da burnumuza pek iyi kokular gelmiyor. Maskelerin önemli bir bölümünün hijyenik ve güvenli olmadıkları iddia ediliyor. Bu iddiaların bir bölümünü bilim insanları da paylaşıyor. Doğrusu aynı kuşkuları ben de taşıyorum. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Erkan İşgören Hoca da maske güvenliği meselesini sık sık gündeme getirenlerden biri. Dr. İşgören’e göre, ülkemizde virüsü filtre etme özelliği olmayan maskelerin sayısı oldukça fazla ve bu çok önemli bir güvenlik zafiyeti oluşturuyor. Anlaşılan o ki maske üretimi konusunda daha ciddi bir kontrol sisteminin kurulması ve maske üretim standartlarının net ve açık hale getirilmesi, önümüzdeki günlerin en önemli gündem maddelerinden biri olacak. İlgililerin maske güvenliği meselesine daha bir dikkatle bakmalarında fayda var.

Osman Müftüoğlu’nun yazısı

Reklam

SON HABERLER

Kaftancıoğlu: Beni yıpratarak akıllarınca CHP’yi iç tartışmaya boğacaklar

Atatürk yerine Gazi Mustafa Kemal demeyi tercih ettiği için hem parti içinde hem de farklı gruplarda eleştirilerin odağı haline gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ‘CHP kurucu kodlarınadan vaz mı geçiyor’ tartışmalarını yanıtladı: “Asla, böyle bir durum söz konusu bile edilemez. Bugünün iktidarı Saray’daki tek adam da bu durumu en büyük tehlike olarak gördüğü için tetikçi kalemleri eliyle bunu özellikle tartıştırmak istiyor.”

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...