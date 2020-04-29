Osman Müftüoğlu: Maçın ilk devresini kazandık ama hala bitmedi

Maçın ilk devresini biz kazandık ama maç hâlâ bitmedi. Bir de ikinci devresi, yani bundan sonrası var…

EVET, iyi gidiyoruz. Kaybettiğimiz güzel insanlarımızın hüznü içimizi acıtsa da güven verici haberler almaya devam ediyoruz. Ve o haberler bize, “Biraz daha gayret edin, bu belayı yenmek üzeresiniz” mesajı veriyor. Dün akşamki rakamları görünce ben de sizin gibi aynı duyguya kapıldım ve içimden “Haydi Türkiyem, sana da bu yakışır zaten!” demek geldi. Ama anında kendimi tuttum. Tuttum çünkü bu zorlu maç hâlâ bitmedi. Çünkü unutamadığım bir tıp tarihi dersi hâlâ gizli gizli içimi kemirmeye devam etmekteydi.

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Osman Müftüoğlu’nun yazısı