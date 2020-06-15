Osman Müftüoğlu: Koronavirüs her yerde pusu kurmuş bizi bekliyor

Sağlık ordumuzun oluşturduğu ‘hücum hattımız’ şimdi de çok iyi. Ne var ki halkımız yani ‘müdafaamız’ hata üstüne hata yapıyor. Maske takmıyor, mesafe kuralını ihlal ediyor, temizlik önlemlerini eskisi kadar ciddiye almıyor. Kısacası müdafaamız/halkımız sanki maç bitmiş havasına girdi ve işi gevşek tutuyor! Netice mi? Netice yeni vaka rakamlarında net ve açık olarak görülüyor. 10 gün önce 700’lü rakamlara inen günlük yeni vaka sayısı son günlerde 1500’lere yükseldi.

Bilelim ki hiç bir maç, ama özellikle salgın gibi bir ‘derbi’ sağlam, güçlü ve inançlı bir müdafaanız/halk desteğiniz olmadan kazanılamaz.

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Ve bilelim ki koronavirüs hâlâ sokakta, parkta, AVM ve marketlerde -kısacası her yerde- pusu kurmuş bizi bekliyor. Hata yapmamız halinde yeni goller atmak daha çok insanımıza bulaşmak için fırsat kolluyor.

Yeni haftaya lütfen bu bilinçle başlayalım. Virüsün zayıfladığını düşünüp tedbirsiz davranmayalım. Salgınla mücadelenin bir takım oyunu gerektirdiğini unutmayalım

Osman Müftüoğlu’nun yazısı