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Yaramazlara biraz batar!

Osman Müftüoğlu: Koronada sürpriz belirtilere dikkat

Alman virüs bilimi insanı Hendrik Streeck koronavirüs ile enfekte olanlarda koku ve tad duyusu kaybının beklenenden daha sık olduğunu belirlediklerini açıkladı. Bilim insanı Frankfurter Algeemeine gazetesine yaptığı açıklamada ishal şikâyetinin de beklenenden daha sık görülebileceğine işaret etti.

Osman Müftüoğlu’un yazısı

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Bu gidişatta tür olarak çok az zamanımız var. Bir yandan sınıflar arası uçurum 19. yüzyıldan daha da kötü bir noktaya gitmeye başladı. Bu başlı başına bir sorun. İklim krizi büyük nüfusları yerinden etmeye başladı ve herkes mülteci olacak. Var olan düzenin içinde var olan sistemi koruyarak bir şeyleri onarmak imkansız.

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