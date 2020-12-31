Osman Müftüoğlu: ‘Kaygı problemi nasıl yönetilecek’ sorusuna bu yıl daha sık yanıt arayacağız

2020’de pandeminin ruhlarımızda bıraktığı en ağır iz yoğun bir endişe, ağır bir kaygı ve bu ikilinin getirdiği ruhsal sorunlar oldu. Pandemi keder ve endişesini fazlaca büyütüp depresyona girenlerin sayısında ise ciddi artışlar var. Bu nedenle “Kaygı problemi nasıl yönetilecek?” sorusuna bu yıl daha sık ve çok yanıt arayacağız. Doğal olarak da yine bu yıl ruh sağlığı uzmanları ve psikologlara daha çok iş düşecek.
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