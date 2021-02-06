Osman Müftüoğlu: ‘Kaygı-21 salgını’ en az Covid-19 kadar önemli bir sağlık sorunu haline gelebilir

“Aşılar geliyor!” haberiyle bir nebze ferahlayan ruhlarımızı ‘mutasyon tehdidi‘ yeniden baskı altına alıverdi. Araştırmalara bakılırsa bugünlerde yaklaşık her dört kişiden birinde ‘ruhsal gerginlik/anksiyete‘, her üç kişiden birinde de ‘umutsuzluk/mutsuzluk‘ işaretleri var. Süreçten kadınların erkeklere, yaşlıların gençlere oranla daha çok etkilendikleri de kesin. Özetle COVID-19 salgını yaygın ve yoğun bir kaygı salgınına da dönüşme eğiliminde. Bilelim ki dikkat etmezsek eğer önümüzdeki günlerde ‘KAYGI-21 salgını‘ en az ‘COVID-19 salgını‘ kadar önemli bir sağlık sorunu haline gelecektir.
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Gazeteciler Yıldız ve Dükel’in davasında mütalaa: 41 yıla kadar hapis istemi
Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel’in haber kaynağı asker Erdal Baran ile yaptığı telefon görüşmeleri nedeniyle yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmanın sonunda savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
Ağbal’ın faiz mesajının ardından, TL kazanımlarını artırdı
TL dolar karşısında, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın faiz indiriminin ‘bu yıl uzun süre’ gündeme alınmasının mümkün olmadığını ifade etmesinin ardından değer kazanmayı sürdürdü.
2020’de en çok kargo sektöründen şikayet edildi
‘Şikayetvar’ adlı sitenin verilerine göre 2020 yılında en çok şikayet edilen sektör 404 bin 123 şikayet sayısıyla kargo sektörü, nüfus yoğunluğuna göre en çok şikayet eden il de Ankara oldu.
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Tokat’taki bir aile sağlığı merkezinde iki doz Covid-19 aşısı kayboldu.