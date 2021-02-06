Osman Müftüoğlu: ‘Kaygı-21 salgını’ en az Covid-19 kadar önemli bir sağlık sorunu haline gelebilir

“Aşılar geliyor!” haberiyle bir nebze ferahlayan ruhlarımızı ‘mutasyon tehdidi‘ yeniden baskı altına alıverdi. Araştırmalara bakılırsa bugünlerde yaklaşık her dört kişiden birinde ‘ruhsal gerginlik/anksiyete‘, her üç kişiden birinde de ‘umutsuzluk/mutsuzluk‘ işaretleri var. Süreçten kadınların erkeklere, yaşlıların gençlere oranla daha çok etkilendikleri de kesin. Özetle COVID-19 salgını yaygın ve yoğun bir kaygı salgınına da dönüşme eğiliminde. Bilelim ki dikkat etmezsek eğer önümüzdeki günlerde ‘KAYGI-21 salgını‘ en az ‘COVID-19 salgını‘ kadar önemli bir sağlık sorunu haline gelecektir.

Osman Müftüoğlu’nun yazısı