Osman Müftüoğlu: Hızlı ve toplu normalleşmeyi seçerek ilk taktiksel hatayı yaptık

Pandemi ile mücadelenin ikinci devresi doğal olarak ‘normalleşme‘ süreciydi. Görünen o ki biz kademeli normalleşme yerine, hızlı ve toplu normalleşmeyi seçerek ilk taktiksel hatayı yaptık. Bununla da yetinmedik; meseleyi sadece maskelere, çözümü sadece sosyal mesafelere, neticeyi de yalnızca cezai tedbirlere havale ettik. Aslında yapmamız gereken ve bunlardan çok daha önemli olanı, halkla doğru bir iletişim dili kurmaktı. Bence o fırsat hâlâ var. Ve rakamları 500’ün altına indirmenin yolu yeni ve farklı bir iletişim dili ve stratejisinden geçiyor.

Osman Müftüoğlu’nun yazısı