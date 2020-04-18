Osman Müftüoğlu: Günlük hasta sayımızdaki artış hala endişe verici, korkutucu boyutlarda

Tamam.

Biz tedaviye erken başlıyor. Ciddi başarılara imza atıyoruz…

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Tamam.

Yoğun bakımda harikayız. Hızlı ve etkili sonuçlar alıyoruz…

Tamam.

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Hasta iyileştirme oranlarımız mükemmel. Bu noktada da inanılmazız…

Ne var ki….

Çok ama çoook büyük hayati bir sorunumuz var…

Günlük hasta sayımızdaki artış. Hâlâ endişe verici. Korkutucu boyutlarda…

Netice şudur:

Ya, biz bu işin ciddiyetini vatandaşımıza yeterince anlatamadık. Anlatamıyoruz… Ya da vatandaşımız hâlâ ve inatla sorunun ciddiyetini anlamamış görünüyor.

ÖZETLE…

Devlet üstüne düşeni yapsa da biz yani halkımız daha duyarlı olmalı….Yoksa. Bu zorunlu izolasyon daha da uzayacak…

Osman Müftüoğlu’nun yazısı