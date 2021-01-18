Osman Müftüoğlu: Gerekli tedbirleri almazsak çöküntü daha da büyüyecek

Allostik yüklenme uzun süreli streslere bağlı olarak beden, zihin ve duygularımızdaki aşırı yıpranmanın yol açtığı ‘bedeli‘ ifade ediyor. Herhangi bir fiziksel ve/veya ruhsal stresin oluşturduğu aşırı yüklenme hali beden, zihin ve duygularımızdaki kapasiteyi aştığında, baskı altına giren fiziksel ve ruhsal yapılanmamız içten içe çürümeye, çökmeye, kaygı ve korku çukurlarının içine düşmeye, kısacası sonu karanlık bir tükeniş sürecine girmeye başlıyor. Varlığını neredeyse bir yıldır sürdüren COVID-19 pandemisi işte bu nedenle şimdi de bir çeşit ‘KAYGI PANDEMİSİNE‘ dönüşmüş durumda. Eğer kendimize iyi bakmazsak, eğer tehdidin büyüklüğünü vaktinde fark edip gerekli tedbirleri almazsak, çöküntü daha da büyüyecek ve bundan en çok da virüsle savaşmak zorunda olan bağışıklık sistemimiz etkilenecektir.
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Hedef 15 Mart’ta 27 milyon kişi aşılanmış olursa yasakların bir bölümünü kaldırmak
Kitlesel aşılamanın 14 Ocak’ta başladığı Türkiye’de mart ayı ortasına kadar 27 milyon kişiye aşı yapılması, bu sayıya ulaşıldığında ise yasakların bir bölümü kaldırılması hedefleniyor.
Sağlık bakanı sekiz adımda aşı uygulamasını anlattı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Covid-19 aşılama sürecini sekiz madde halinde anlattı. Koca’nın paylaştığı bilgilere göre aşı yaptıranlar için elektronik aşı kartı oluşturulacak.
Uzmandan uyarı: Çocuklarınızı bilim kurulunun dediği saatlerde dışarı çıkarın
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özalp Ekinci, bazı ailelerin bilim kurulunun belirlediği saatlerde bile çocuklarını dışarı çıkarmadığını belirterek çocukların dışarı çıkarılmasının gerektiğini söyledi.
Birçok kent kara teslim: Yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı
Özellikle barajlardaki su seviyesinin düşmesiyle beklenen kar İstanbul’a yağdı. İstanbul’da korkulduğu kadar hayatı olumsuz etkileyecek etkisi olmadı karın ama Doğu Anadolu başta olmak üzere birçok kentteki yüzlerce yerleşim birimine ulaşım kesildi.
Özdağ’a saldırıya ilişkin iki kişi gözaltına alındı
Ankara’da iki kişi Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.