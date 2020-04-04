Osman Müftüoğlu: Gelir düzeyi düşük kardeşlerimiz maskeyi satın alacak parayı nereden bulacak?

Mevcut veriler, bilgiler bize net ve açık olarak şunu söylüyor: “Arkadaş, sokağa çıkan herkes maskesini takacak!” Zira mesele “Taşıyıcı veya hasta olabilirim, başkalarına virüs bulaştırmamak için maske takmalıyım” aşamasını çoktan geçti.

Tamam, maske takmak şart oldu. Tamam, maskesiz sokağa çıkan herkesin hastalığı yayma ihtimali var. Tamam, markete/eczaneye giren, dolmuşa/otobüse/metroya/metrobüse binen herkesin maskesizse virüs kapma ihtimali iyice arttı. Eyvallah! Peki zaten iyice zorlanan, ekonominin zor olduğu şu günlerde gelir düzeyi düşük hatta işinden olan kardeşlerimiz maskeyi satın alacak parayı nereden bulacak? Evine ekmek götürmekte bile zorlananlar var. Onlar bu ek maliyeti nasıl taşıyacak? İşte tam da bu noktada devreye Kızılay ve diğer yardım kurumlarının girmesi gerekiyor. Hatta biraz daha ileri gidilmesi, yine ailelere maske yanında dezenfektan, sabun, deterjan, kolonya gibi ‘hijyenik malzeme’ dağıtımına da gecikmeden başlamamız lazım.

Reklam

Osman Müftüoğlu’nun yazısı