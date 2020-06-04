Osman Müftüoğlu: Endişeliyim, bu tabloyu gören herkes endişeleri paylaşıyordur

YENİ normalin ilk haftası içerisindeyiz. İlgililer bize yeni hayata yeniden dönüş için bir deneme fırsatı verdi. Ama son zamanlarda sık sık tekrarladıkları bir cümleyi de şart olarak ekledi: Maskeler mutlaka takılacak ve sosyal mesafe kuralına koşulsuz uyulacak. Bir şey eklemeliyim ki sokaktaki vatandaşın önemli bir bölümü gerçek hassasiyeti hâlâ göstermiyor. Hâlâ maskesiz dolaşan, maskesini takan ama ağzını burnunu açıkta bırakan çok sayıda insanımız var. Maskeyi takan da takmayan da sosyal mesafe kuralına uymakta net ve açık bir kararlılık göstermiyor. Oysa ortada sadece bir ‘deneme’, sadece bir ‘Bakalım ne olacak?’ deyip sonuçlarını değerlendirme süreci var. Kısacası her şey henüz bitmiş değil. Tersine maçın ikinci yarısının henüz yeni başladığı bile söylenebilir. İşte bu nedenle endişeliyim, sanırım bu tabloyu gören herkes de aynı endişeleri paylaşıyordur.

Osman Müftüoğlu’nun yazısı