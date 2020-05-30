Osman Müftüoğlu: En ufak şüphede hidroksiklorokinden vazgeçmekte tereddüt etmeyelim

Geçtiğimiz haftayı “Hidroksiklorokin kullanılmalı mı, kullanılmamalı mı?”, “Bu ilaç düşünüldüğünden daha mı toksik?” sorularına yanıt arayarak geçirdik.

Hidroksiklorokin bizde de yaygın olarak bu salgında kullanıldı. Ciddi bir toksik reaksiyon yaptığı yönünde herhangi bir bilgi de paylaşılmadı. Sanırım bizdeki tedavi neticeleri yakında bilimsel platformlarda etraflı bir şekilde ve çok yüksek sayıda vaka serileri şeklinde yayımlanacak.

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O veriler çok kıymetli ve değerli. Bana sorarsanız Hidroksiklorokin hakkında kesin bir karar vermeden önce, yayımlanacak Türkiye

verilerini de beklemek ve diğer ülkelerdeki çalışmaların neticeleriyle mukayese ettikten sonra karar vermek en doğru yoldur.

Dikkatli olalım, tedbirli olalım, eğer en ufak bir şüphe söz konusu olursa Hidroksiklorokin’den vazgeçmekte tereddüt etmeyelim.

Osman Müftüoğlu’nun yazısı