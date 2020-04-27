Osman Müftüoğlu: En az altı ay daha sosyal mesafeyi korumalıyız

Elimize etkili bir aşı ve ilaç geçene kadar sosyal mesafeyi korumaya devam etmek mecburiyetindeyiz. Zira bu virüs insandan insana bulaşıyor, herhangi bir aracı filan kullanmıyor.

İşte bu nedenle, hepimizin içinde olduğu ‘salgın uçağı’ iniş sürecinde iken de teker koyup pistte yoluna devam ederken de sosyal mesafe meselesini hep gündemde tutmalıyız. Yolcuların hepsi uçaktan inene kadar gündemden çıkarmamalıyız. Bu da yetmez. ‘İkinci dalga tehdidi’ne fırsat vermemek için en az 6 ay daha bu sosyal mesafe meselesini yaşam biçimimiz yapabilmeliyiz.

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Osman Müftüoğlu’nun yazısı