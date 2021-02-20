Osman Müftüoğlu: Covid-19 geçirenlerin en az dokuz ay koruyucu bağışıklık kazandıklarını belirlendi

Prensip olarak COVID-19 enfeksiyonunu geçirenlerde kazanılan bağışıklığın en fazla 6 ay kadar işe yarayabileceği kabul ediliyordu. Bu da doğal olarak hepimizi üzen, telaşlandıran kötü bir haberdi. İyi haber ise geçtiğimiz günlerde İsveç’ten geldi. İsveç’te yapılan yeni bir çalışma COVID-19 hastalığı geçiren kişilerin çoğunun hastalığa karşı en az 9 ay kadar koruyucu bağışıklık kazandıklarını belirledi. Araştırmaya ünlü ve güvenilir bir enstitünün, Karolinska Enstitüsü’nün de eşlik etmesi önemli ve sevindirici. Araştırmada sadece antikor bağışıklığı değil, hücresel bağışıklık yani T hücresi bağışıklığı da incelenmiş, aynı neticeler elde edilmiş. Bilindiği gibi T lenfositleri antikorlardan ayrı olarak bağışıklık sistemimizin savaşçı askerleri, hatta özel kuvvetleri olarak görev yapıyor. Virüsün ele geçirdiği hücreleri ve virüsleri yok edip diğer bağışıklık hücrelerini de aktive edebilen o hücrelerin de bağışıklık gücünde önemli payları var.

Osman Müftüoğlu’nun yazısı