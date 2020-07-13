Osman Müftüoğlu: ‘Corona’ önlemlerine uyma konusunda daha ciddi gayret var

1500’lere çakılmış gibi görünen günlük vaka sayılarını 1000’li rakamlara indirmeyi becerdik. Toplu ulaşım araçlarındaki üzücü görüntüler bir yana bırakılırsa, hepimizde önlemlere uyum konusunda önceki haftalara oranla daha çok uyum ve daha ciddi bir gayret olduğu da kesin. Maskesizlerin sayısı azalıyor, doğru maske takma kültürü giderek yerleşiyor. Anadolu’dan gelen yeni vaka sayısı artışı haberlerinde de azalma var. Özetle kişisel gözlemim şu: Yeniden iyimser bir havayı ciğerlerimize doldurabiliriz.

Osman Müftüoğlu’nun yazısı