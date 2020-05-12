Osman Müftüoğlu: Bulaşma riskinin en yüksek olduğu yerler tuvaletler ve soyunma kabinleri

AVM’lerin açılması herkeste “Acaba yanlış mı yapılıyor?” sorusunu akla getirdi. Böyle düşünenler haksız da değiller. Kalabalıkla temas, havalandırmada çıkabilecek bulaş sorunları ve daha pek çok ayrıntı var akla gelen. Ama yine de ilk iki ayrıntının tuvaletler ve soyunma kabinleri olduğu kesin. Muhtemel bir bulaşma riskinin en yüksek olduğu yerler bu iki nokta.

Bu bilgi bilimsel olarak da doğrulandı. Mesela hastanelerin en çok viral yük barındıran sosyal alanlarının soyunma odaları ve tuvaletler olduğu gösterildi.

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Osman Müftüoğlu’nun yazısı