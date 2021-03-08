Osman Müftüoğlu: Bizi bekleyen yeni bir sorun var; arızalı beyin salgını

Pandemide ‘uykusuzluk, depresyon, obezite salgınlarına‘ ek olarak bizi bekleyen yeni bir sorun var: Arızalı beyin salgını. Sinsice ilerleyen bu muazzam salgının, ‘pandemideki psikiyatrik sorunların sayısını arttıracağından, kaygı bozukluğu, takıntılar, depresyon dahil pek çok ruhsal soruna zirve yaptıracağından, çocuklarımızda IQ kaybını, yaşlılarımızda bellek zayıflamasını hızlandıracağından’ korkan bilim insanlarının sayısı oldukça fazla. Üzülerek belirteyim, metilfenidat gibi uyarıcı ilaçlar kullanan çocuklar, gençler ve yetişkinlerin sayısı artıyor. Zira dikkat dağınıklığı meselesi neredeyse uçuşa geçmiş durumda. Sağlık uzmanları, çocuk ve ergenlerdeki öğrenme güçlüklerinden ciddi ölçüde rahatsızlar. Nörologlar ise “Eğer böyle giderse Alzheimer hastalığı önümüzdeki günlerde en hızlı büyüyen sağlık sorunlarından biri olacak” diye korkuyorlar. Kısacası eğer bu pandemi meselesine bir an önce “Dur” diyemezsek, eğer onu küresel işbirliğiyle bir an önce başımızdan defedemezsek sadece bugün yaşadıklarımız değil, yarınki sağlık kayıplarımız da büyüyecek. İşte bu nedenle ‘arızalı beyin‘ meselesine ayrı bir başlık açmamızda ve konuya biraz daha odaklanmamızda yarar var.
SON HABERLER
Eski eşinin, beş yaşındaki kızının gözü önünde dövdüğü kadın hastaneye kaldırıldı
Samsun’un Canik ilçesinde bir kadın, eski eşi tarafından, beş yaşındaki kızının yanında, sokak ortasında dövüldü. Yüzünde ve kafasında ezikler oluşan kadın hastaneye kaldırıldı. Dayak yediği anların örüntüleri sosyal medyada infial yarattı.
İBB’de seçimlerden sonra kadın yönetici sayısı üç kat arttı
İstanbul Planlama Ajansı’nın verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) kadın yönetici sayısı, 24 Haziran 2019’dan bugüne yaklaşık üç kat arttı.
CHP lideri: Türkiye’nin kaderini ilk defa oy kullanacak 6.3 milyon genç belirleyecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önümüzdeki seçimlerde Türkiye’nin kaderini sandığa gidip ilk kez oy kullanacak 6 milyon 300 bin gencin belirleyeceğini söyledi.
Sağlık bakanı, vaka sayıları en çok artan ve azalan illerin grafiklerini paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan ve azalan illerin grafiklerini paylaştı.
İmamoğlu’ndan uyarı: Lütfen evde kalmaya devam edelim, veriler bize bunu gösteriyor
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullular’ı Covid-19 tedbirlerine uymaları konusunda uyardı: “Lütfen evde kalmaya devam edelim, veriler bize bunu gösteriyor.”