Osman Müftüoğlu: Bizi bekleyen yeni bir sorun var; arızalı beyin salgını

Pandemide ‘uykusuzluk, depresyon, obezite salgınlarına‘ ek olarak bizi bekleyen yeni bir sorun var: Arızalı beyin salgını. Sinsice ilerleyen bu muazzam salgının, ‘pandemideki psikiyatrik sorunların sayısını arttıracağından, kaygı bozukluğu, takıntılar, depresyon dahil pek çok ruhsal soruna zirve yaptıracağından, çocuklarımızda IQ kaybını, yaşlılarımızda bellek zayıflamasını hızlandıracağından’ korkan bilim insanlarının sayısı oldukça fazla. Üzülerek belirteyim, metilfenidat gibi uyarıcı ilaçlar kullanan çocuklar, gençler ve yetişkinlerin sayısı artıyor. Zira dikkat dağınıklığı meselesi neredeyse uçuşa geçmiş durumda. Sağlık uzmanları, çocuk ve ergenlerdeki öğrenme güçlüklerinden ciddi ölçüde rahatsızlar. Nörologlar ise “Eğer böyle giderse Alzheimer hastalığı önümüzdeki günlerde en hızlı büyüyen sağlık sorunlarından biri olacak” diye korkuyorlar. Kısacası eğer bu pandemi meselesine bir an önce “Dur” diyemezsek, eğer onu küresel işbirliğiyle bir an önce başımızdan defedemezsek sadece bugün yaşadıklarımız değil, yarınki sağlık kayıplarımız da büyüyecek. İşte bu nedenle ‘arızalı beyin‘ meselesine ayrı bir başlık açmamızda ve konuya biraz daha odaklanmamızda yarar var.

Osman Müftüoğlu’nun yazısı