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Yaramazlara biraz batar!

Osman Müftüoğlu: Bağışıklığı sadece ‘antikor gücü’ üzerinden değerlendirmek hata olur

Bağışıklık sistemi muazzam ve mükemmel bir organizasyon. Savaşan askerleri “T lenfositlerinin” ve kimyasal silahlar olan “antikorları” üreten hücreler, yani “B lenfositlerinin” inanılmaz bir koordinasyon ve işbirliği içerisinde görev yaptığı harika bir organizasyon. Doğumdan ölüme kadar tıkır tıkır çalışan bu mükemmel organizasyon bizi iç (kanserler) ve dış (virüsler, bakteriler) düşmanlardan koruyor. İşte bu nedenle bağışıklığı sadece “antikor gücü” üzerinden değerlendirmek, bu sistemi sadece “antikor üretimi zayıf” diyerek COVID-19 enfeksiyonuna karşı güçsüzmüş gibi göstermek büyük bir hata olur.

Osman Müftüoğlu’nun yazısı

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Bilim Kurulu üyesi: Bu dönemde de grip aşısı tavsiye ediyoruz

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, influenza (grip) ve Covid-19’a aynı anda yakalanmanın hastalığın daha ağır seyretmesine neden olabileceğini vurgulayarak bu nedenle bu dönemde de grip aşısını tavsiye ettiklerini söyledi.

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