Osman Müftüoğlu: Aşılama kampanyası en geç üç-dört ay içinde bitirilmelidir

Hayatın çoğu alanında hızdan hoşlanmayız! Ama söz konusu olan bir pandemiyse, hem de hayatı ciddi oranda tehdit eden bir viral pandemiyse ve elinizde o pandemiyi sonlandıracak herhangi bir aşı seçeneği de varsa, yapacağınız ilk şeyin mümkün olduğu kadar hızlıca hareket etmek, toplumun en az yüzde 60-80’ine bağışıklık sağlayacak bir aşı kampanyasını olabilecek en kısa sürede tamamlamak olmalıdır. Kısacası, aşı meselesi ve aşılama süreci içinde bulunduğumuz bu şartlarda, özellikle bu aşamada asla ‘uzatmaya‘ gelmez. Çünkü ‘uzatma‘ yani ‘zaman kaybı’ virüsün kullandığınız aşıya -silaha- karşı mutasyon oluşturarak güç kazanmasına, direnmesine, dolayısıyla elinizdeki aşının etkinliğinin azalmasına yol açabilir. ANLATMAK İSTEDİĞİM ÖZETLE ŞUDUR: Sağlık Bakanlığımız açıkladıkları aşı rakamlarını mümkün olduğu ölçüde süratle ülkemize getirmeli ve aşılama kampanyasını en geç 3-4 ay içinde bitirmelidir. Aksi takdirde, aşıya karşı bağışıklık kazanabilecek yeni bir koronavirüs, canımızı yakmaya devam edebilir.
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