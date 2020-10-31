Osman Müftüoğlu: Asemptomatik kişilerin akciğerlerinde farkına varılmamış hasarlar gelişebiliyor

Yeni koronavirüsle enfekte olan ama hastalığın belirtilerini göstermeyen asemptomatik vakalarda da bazen akciğer hasarı görülebiliyor. Üstelik bu hasarın oluşma ihtimalinin sanılandan daha yüksek olabileceği anlaşılıyor. Virüsün akciğerlerde neden bu kadar çok hasar oluşturduğunun yanıtı az çok bilinse de sürecin hâlâ meçhul yanları var. Uzmanlar bu hasarda akciğerlerden salgılanan hyalüronik asitin fazlalığının da etkisinin olabileceğini düşünüyor. Hyalüronik asit aşırı salgılandığında hasar oluşma ihtimali artabiliyor. Sorun da zaten tam da bu noktada başlıyor. Hiçbir semptom vermeyen ‘ASEMPTOMATİK’ kişilerde de virüs akciğerlerdeki hyalüronik asit seviyelerini değiştirebiliyor. Neticede de asemptomatik kişilerin akciğerlerinde de farkına varılmamış hasarlar gelişebiliyor. Araştırmacılar, bu kişilerden bazılarının uzun vadede ciddi sorunlarla karşılaşabileceğinin de altını çiziyor. Netice şudur: Asemptomatik de olsalar virüsün bulaştığı herkesin dikkatle izlenmesi lazım.

Osman Müftüoğlu’nun yazısı