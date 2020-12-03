Diken

Yaramazlara biraz batar!

Osman Müftüoğlu: Antikorlarınıza güvenmeyin, korunmaya devam edin

Covid-19’a yakalanıp da iyileşenlerin ve geliştirilecek aşılardan faydalanmayı düşünenlerin akıllarına gelen ilk sorulardan biri şu: “Neticede oluşacak antikorlara ne kadar güvenebilirim?Bu antikorlar beni ne süreyle korur?” Araştırmaların sonuçları da uzmanların görüşleri de net ve açık değil. Ortak kanaat, hastalığı geçirenlerde antikorların sağladığı korumanın ortalama 3-6 ay sürebileceği. Ekim sonunda yayımlanan bir çalışmada (İzlanda çalışması) Covid-19’dan iyileşenlerin yüzde 90’ında ölçülebilir düzeyde IgG antikorlarının oluştuğu, antikor seviyesinin 2 ay boyunca yükselmeye devam ettiği ve antikor yüksekliğinin en az 4 ay sürdüğü gösterildi. Önemli olan şu: Bilelim ki bu virüse karşı da IgG yapısında antikor oluşturabilmek çok önemli bir savunma gücü. Virüse karşı yeteri kadar IgG antikoru geliştirenler, bedenlerinde kâfi miktarda antikor bulunduğu sürece aynı virüsü kaptıklarında yeniden hastalanmazlar. Ama yine bilelim ki antikor üretme gücü kişiye göre değişebiliyor. Bazı kişiler daha fazla antikor üretebilirken, diğerleri daha az antikor geliştirebiliyor. Netice şudur: Uzmanlar prensip olarak hastalığı geçirenlerin 3 ila 6 ay antikor koruması altında olabileceklerini söylüyor, ardından da şu bilgiyi ekliyor: Antikorlarınıza güvenmeyin, korunmaya devam edin.

Osman Müftüoğlu’nun yazısı

Reklam

SON HABERLER

Soru-yanıtlarla yeni kısıtlamalar

İçişleri Bakanlığı, resmi sitesi üzerinden, yeni Covid-19 tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili sıkça sorulan soruları cevapladı.

Zengin ülkeler aşıları kaptı bile

AstraZeneca, Pfizer ve Moderna’nın üreteceği ‘corona’ aşılarının yarısı Avrupa Birliği (AB) üyelerinin yanısıra beş zengin ülke tarafından satın alındı bile.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...