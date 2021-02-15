Osman Müftüoğlu: Antikor azalması bağışıklığın sıfırlandığı anlamına gelmiyor

Yeni koronavirüse karşı antikor üretmiş olmak ve o antikorları taşımak, yani antikor bakımından güçlü olmak herkes için önemli, hem de çok önemli bir avantaj. Zira ister hastalıktan sonra, isterse de aşılarla üretilsinler, antikorlar bizi orta veya ağır bir enfeksiyon geçirmekten ciddi ölçüde koruyabiliyor. Herhangi bir nedenle virüs bize bulaşırsa antikorlar daha bulaş olur olmaz virüsün üstüne çöküyor; onu hareketsiz ve etkisiz hale getiriyor. Ne var ki nasıl üretilmiş olurlarsa olsunlar, bedenimizdeki antikorların azalması ya da negatifleşmesi bağışıklığımızın sıfırlandığı anlamına da gelmiyor. Zira o antikorları üreten B lenfositlerin bir alt grubu daha var. Onlar, “hafızaları” yani “bellek kapasitesi” ile ünlenmiş olağanüstü yetenekli hücreler.
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Kaçırılan denizciler Türkiye’de: ‘İstediğimiz yapılmazsa öldüreceğiz’ diye tehdit etmişler
Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan ‘Mozart’ gemisinden kaçırılan ve 21 gün sonra özgürlüklerine kavuşan 15 Türk denizci Türkiye’ye geldi. Denizciler, İstanbul Havalimanı’nda aileleri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve şirket yetkilileri tarafından karşılandı. Kaptan Mustafa Kaya, korsanların, “Şirketiniz istediklerimizi yapmazsa sizi öldüreceğiz” dediğini anlattı.
Restoran ve kafeler için ‘ödül formülü’: Vakaların azaldığı yerlerde açılabilecek
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Avrasya Araştırma: İYİ Parti’nin oyu MHP’nin iki katı, ‘cumhur’ yüzde 41.6
Avrasya Araştırma Şirketi’nin şubat ayı kamuoyu araştırmasına göre ‘cumhur ittifakı’nın oy oranı yüzde 41.6. İYİ Parti’nin oy oranı ise MHP’nin neredeyse iki katı.
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İstanbul beyaza büründü
İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak sürdürüyor.