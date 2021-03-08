Osman Kavala: Siyaset ve yargı ilişkisinin geleceği konusunda iyimser olamıyorum

1224 gündür tutuklu olan işadamı Osman Kavala “Diğer siyasi davaları gözlemleyen ve üç yıldan fazla bir süredir giderek kötüleşen adaletsizliğe maruz kalan biri olarak, siyaset ve yargı arasındaki ilişkinin geleceği konusunda iyimser olamıyorum” dedi.

Fotoğraf: Arşiv

Reuters’a konuşan Kavala, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın planladığı reformların yargıyı değiştirebileceği konusunda iyimser olmadığını vurguladı.

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Onyıllarca Türkiye yargısının insan haklarını kısıtlamaya çalıştığını izlediğini vurgulayan Kavala, Erdoğan hükümetinin siyasi muhalifleri ‘ortadan kaldırmak’la meşgul olduğunu söyledi.

Osman Kavala, “Hatırlayabildiğim kadarıyla Türkiye’de hakların yargı yoluyla kısıtlandığına şahit oldum. Ancak yargıya, siyasi muhalifleri ortadan kaldırmak için kilit bir görev vermek ve yargının bunu üstlenmesi yeni bir şey” dedi.

İstanbul Silivri cezaevinde tutuklu bulunan Kavala, ‘uluslararası ilginin canlandırıcı olmasına karşın, yabancıların, durumunu Türk yetkili ve liderlerden daha fazla önemsemesinin son derece üzücü olduğunu’ söyledi.

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Osman Kavala, kendisine yönelik ‘temelsiz suçlamaların’ su yüzüne çıkmasının, hükümetin, Gezi protestolarının yabancı güçler tarafından hükümeti devirmek için düzenlendiğini iddia etmesiyle aynı zamana denk geldiğini belirtti.

Kavala, zamanının çoğunu okuyarak, konserler ve filmler izleyerek geçirdiğini aktardı. Yaşlı annesini göremediğini ve arkadaşlarının cenazelerini kaçırdığını da ekledi.

Ne olmuştu?

Tarihler 19 Ekim 2017’yi gösterdiğinde sivil toplum çalışmalarıyla bilinen Kavala, Gaziantep’te gözaltına alındı. Ardından İstanbul’daki il emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kavala’nın gözaltı gerekçesi ilk anda öğrenilemedi. Soruşturmanın gizli olduğu söylendi. Kavala, 1 Kasım’da tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne kondu.

İşadamının tutuklanmasına ise iki gerekçe gösterildi: Gezi eylemleri bağlamında ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve 15 Temmuz darbe girişimi bağlamında ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs.’

Kavala hakkındaki iddianame ise 20 Şubat 2019’da, işadamının tutukluluğunun 477’nci gününde hazırlandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye’nin Soros’u” diye bahsettiği Kavala 18 Şubat’taki altıncı duruşmaya da tutuklu olarak çıktı. Duruşmada sekiz sanıkla birlikte Kavala da ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasından beraat etti ve tahliyesine karar verildi.

Ancak hemen ardından İstanbul başsavcılığı Kavala hakkında darbe girişimi bağlamındaki soruşturmada gözaltı kararı bulunduğunu duyurdu. Tahliyesi beklenirken gözaltına alındı. Oysa Kavala hakkında Ekim 2019’da bu soruşturmada tahliye kararı verilmişti. Buna rağmen Kavala 19 Şubat günü yeniden tutuklandı.